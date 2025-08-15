От Балыкчы до Чолпон-Аты планируют построить железную дорогу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ориентировочная стоимость проекта – 500 млн долларов

От Балыкчы до Чолпон-Аты планируют построить железную дорогу. Грант в 275 тысяч долларов на разработку предварительного ТЭО проекта выдели Евразийский банк развития.

Накануне в Чолпон-Ате стороны подписали договор о техническом содействии по проекту в рамках VII Кыргызско-российского экономического форума.

«Новый участок железной дороги Балыкчы - Чолпон-Ата имеет важное значение как для формирования устойчивой транспортной системы внутри страны, так и для развития международной логистики. Проект создает основу для интеграции железной дороги с аэропортом Тамчы и способствует увеличению пассажиро- и грузопотока. Общая ориентировочная стоимость составляет порядка 500 млн долларов», - рассказал заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.

Источник: vesti.kg



