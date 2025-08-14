В Кыргызстане появятся 3 новых банка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время в Кыргызстане функционируют 21 коммерческий банк.

В Национальном банке рассказали Tazabek, как продвигается получение тремя банками лицензий.



Ранее регулятор выдал разрешения на учреждение 3 новых коммерческих банков: ЗАО «Алма Финанс Банк», ЗАО «Мурас Банк» и ЗАО «Асман Банк».



Согласно банковскому законодательству и нормативным актам Национального банка, учредителям предоставляется срок до 6 месяцев для формирования уставного капитала и проведения подготовительных мероприятий, необходимых для начала деятельности банков.



После выполнения всех требований учредители могут подать заявление на получение банковской лицензии.



По данным Национального банка, учредители ЗАО «Алма Финанс Банк» и ЗАО «Мурас Банк» уже проводят необходимые мероприятия для подачи заявлений на лицензирование.



Заявление учредителей ЗАО «Асман Банк» находится на стадии рассмотрения в соответствии с установленным порядком.



Ранее сообщалось, что ЗАО «Алма Финанс Банк» зарегистрировано с участием китайского капитала, а ЗАО «Мурас Банк» – с участием российского инвестора.



Источник: Tazabek

