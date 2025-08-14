«Аэропорты Кыргызстана» купят два новых самолета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Планируется привлечь инвесторов

Подписано соглашение о сотрудничестве между Российско-Кыргызским Фондом развития, Евразийским банком развития, ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», документ закрепляет намерение приобрести два современных пассажирских самолёта типа Airbus A320/A321 или Boeing 737NG.

«Этот шаг станет серьёзным импульсом для развития национальной авиации и расширения географии полётов. Мы уверены, что реализация этого проекта даст новый уровень качества авиасообщения, повысит комфорт и доступность перелётов для наших граждан. Это важный вклад в укрепление транспортной инфраструктуры Кыргызстана», - заявил председатель правления компании «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

Согласно соглашению, стороны проведут детальный анализ проекта, разработают финансовую модель и совместно привлекут необходимые инвестиции. Запуск реализации намечен на сентябрь 2025 года.

Источник: vesti.kg



