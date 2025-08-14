Кыргызстан дорожит вековыми узами дружбы с Россией и укрепляет их — Жапаров

Кыргызстан дорожит вековыми узами дружбы с Россией и стремится укреплять их, заявил президент Садыр Жапаров в обращении к участникам Кыргызско-Российского экономического форума, которое зачитал замглавы администрации президента Азамат Кадыралиев.

Жапаров отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана. Так, в 2024 году объем взаимной торговли между двумя странами достиг 3,9 миллиарда долларов, показав рост на 25 процентов, экспорт кыргызстанских товаров в РФ вырос почти на 40 процентов, а объем российских прямых инвестиций в экономику Кыргызстана достиг 280 миллионов долларов.

"Сегодня в условиях стремительного цифрового развития вопросы технологической независимости, защиты цифровых данных и развития национальной IT-инфраструктуры выходят на передний план. Именно поэтому тема нынешнего форума приобретает особую актуальность. Уверен, что страны ЕАЭС, обладая большим потенциалом в сфере информационных технологий, способны и должны стать лидерами цифровой трансформации региона и активными игроками на быстро растущем мировом рынке технологий, а обмен мнениями на площадке форума будет способствовать устойчивому технологическому прогрессу и взаимной выгоде", — подчеркнул в обращении президент Кыргызстана.

Источник: Спутник