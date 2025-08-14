Бакыт Торобаев поручил снизить оптовые цены на мясо

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Розничные цены не должны превышать 700 сомов за килограмм

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев поручил Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов снизить оптовые цены на мясо. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, Службе по антимонопольному регулированию при Министерстве экономики и коммерции дано задание контролировать розничные цены на мясо. Согласно поручению, их уровень не должен превышать 700 сомов за килограмм.

Также министр распорядился активизировать работу государственных предприятий по импорту говядины из-за рубежа.

Напомним, в конце июля под председательством Бакыта Торобаева состоялось межведомственное совещание, на котором было объявлено о введении государственного контроля за ценами на мясо.

«После этого рыночные цены начали постепенно снижаться. Тогда же Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов поручили усилить ветеринарно-санитарный контроль за предпринимателями, перевозящими скот, а также совместно с Пограничной службой бороться с контрабандой», - сообщили в Минсельхозе.

Источник: vesti.kg



