Почему в Кыргызстане резко подорожали арбузы?

А вы тоже заметили, что цены на арбузы выросли? Несмотря на разгар сезона, бахчевые стоят непривычно дорого. Редакция Kaktus.media прошлась по рынкам и посмотрела, где сколько стоят арбузы. А также выяснила, почему так произошло.

Цены разнятся

На Орто-Сайском рынке в Бишкеке арбузы продаются по 35 сомов за килограмм. На Ошском можно найти чуть дешевле - по 33 сома. А вот в овощных магазинах в центре столицы цены доходят до 50 сомов за килограмм. Учитывая, что один арбуз весит не менее семи килограммов, общая цена выходит немаленькая.

Сами продавцы в основном берут арбузы у фермеров по 15 сомов за килограмм, рассказал в разговоре с редакцией завотделом продовольственной безопасности Абдулазиз Ажымаметов. При этом он отметил, что это не социально значимый продукт, поэтому регулировать цены на него государство не планирует. "Конечно, мониторинг цен ведется", - уточнил он.

При этом к социально значимым в Кыргызстане относятся девять продуктов:

хлеб и хлебопродукты;

картофель;

овощи и бахчевые;

молоко;

растительное масло;

сахар;

фрукты и ягоды;

яйца;

мясо и мясопродукты.

С 11 августа в стране ввели госрегулирование цен на мясо в связи с его значительным подорожанием на фоне экспорта, в основном в Узбекистан и Таджикистан.

Почему взлетели цены?

В текущем году в Кыргызстане фермеры вырастили порядка 195 тыс. тонн арбузов, но до конца августа планируется собрать урожай в размере 280 тыс. тонн. Цены значительно выросли из-за экспорта продукции, в основном в Россию. За рубеж вывезли уже около 7 тыс. тонн арбузов.

"В текущем году фермеры могут заработать. В прошлом году ситуация была другая. Вы помните, многие даже выкидывали арбузы или не убирали с полей. Арбузы продавались ниже себестоимости", - рассказал Ажымаметов.

В прошлом году фермеры действительно столкнулись с проблемой сбыта арбузов и дынь на местном рынке. Это было связано с большим импортом из Узбекистана по низкой цене.

Продукция местных фермеров оказалась невостребованной.

На данный момент импортных арбузов в Кыргызстане практически не осталось, отмечают в Минводсельпроме. Ключевыми факторами подорожания большой ягоды стали экспорт за рубеж и отсутствие на рынке предложения из-за рубежа, которое могло бы сбить цены. При этом, вероятно, к концу августа стоимость может упасть, особенно на фоне роста объемов собираемого урожая.

