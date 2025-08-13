ОАО "Элдик Банк" приобрело компанию "Скай Мобайл" (бренд "Beeline Кыргызстан")

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Компания «Скай Мобайл» продолжит свою деятельность под брендом Beeline, с сохранением команды, операционной модели и клиентской базы.

ОАО «Элдик Банк» успешно завершило стратегическую сделку по приобретению 100% доли в ОсОО «СкайМобайл» — оператора мобильной связи под брендом Beeline Кыргызстан.



Сделка была реализована в соответствии с международными стандартами корпоративных сделок (M&A), в том числе с проведением комплексной правовой, технической, финансовой и налоговой проверки. Основной договор купли-продажи доли – Share Sale PurchaseAgreement был заключен в рамках права Англии и Уэльса. Конечными продавцами доли в компании выступили международная телекоммуникационная группа VEON Ltd. со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах и инвестиционная компания Crowell Investments Ltd, входящая в состав казахстанской группы «Верный Капитал».



«Мы гордимся тем, что сделка по приобретению «СкайМобайл» стала примером открытого и профессионального подхода к реализации стратегических проектов. Покупка компании — это не просто телеком-актив. Это шаг к формированию мощной цифровой платформы,которая объединит банковские и коммуникационные технологии ради развития экономики Кыргызстана и повышения качества жизни наших граждан. Хочу отметить, что данная сделка была реализована при поддержке Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова» – отметил Председатель Правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.



Приобретение «СкайМобайл» открывает новую главу в развитии Банка как цифрового и технологического института. Объединение потенциала двух ведущих компаний позволит предложить рынку передовые решения в области мобильного банкинга, цифровых платежей, финансовых и коммуникационных сервисов нового поколения.



