В Кыргызстане завершена половина уборки зерновых культур

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это на 33,7 тысячи гектаров больше, чем в аналогичный период 2024 года.

По данным на 11 августа 2025 года, в Кыргызстане убрано 340,1 тысячи гектаров зерновых культур - 50,1% от общей площади посева в 678,4 тысячи гектаров. Это на 33,7 тысячи гектаров больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Основные показатели урожая:

Пшеница: из 247,6 тысячи гектаров убрано 190,8 тысячи гектаров (77,1%), что на 27,1 тысячи гектаров больше, чем годом ранее. Валовой сбор - 397,1 тысячи тонн.

Ячмень: из 249,3 тысячи гектаров убрано 149,2 тысячи гектаров (59,9%), прирост к 2024 году - 6,5 тысячи гектаров. Валовой сбор - 240,6 тысячи тонн.

В Ошской области началась уборка кукурузы. С 52 гектаров собрано 279 тонн урожая. Всего в 2025 году планируется убрать кукурузу с 111,6 тысячи гектаров.

Также в Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Баткенской и Иссык-Кульской областях продолжается уборка овощей, бахчевых культур и картофеля:

Картофель (ранние и среднеранние сорта) убран с 12,7 тысячи гектаров, валовой сбор - 205,7 тысячи тонн (средняя урожайность - 162,2 центнера с гектара). Общая площадь посева - 64,6 тысячи гектаров.

Бахчевые: убрано 10,28 тысячи гектаров, валовой сбор - 255,8 тысячи тонн.

Овощи: уборка ведется на 23,1 тысячи гектаров, валовой сбор - 580,8 тысячи тонн.

Источник: vb.kg