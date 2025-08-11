В проекте Налогового кодекса убрали скандальную статью

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее в ГНС хотели отслеживать электронные кошельки и счета граждан без суда

В проекте Налогового кодекса убрали статью, которая позволяет следить за финансовыми операциями физических лиц без решения суда. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Речь идет о статье 146, которая позволяет отслеживать состояние электронных кошельков, счетов, банковских приложений.

«Инициатива исходила от ГНС и направлена на борьбу с недобросовестными предпринимателями. Изначально норма не касалась добросовестных граждан. Учитывая обеспокоенность и замечания, полученные в ходе общественного обсуждения законопроекта, принято решение исключить данную норму», - сообщили в ГНС. И добавили, что действующее законодательство КР уже позволяет обязывать банки предоставлять информацию налоговым органам в ходе проверок и на основании судебного решения.

Напомним, эксперты сообщили, что проект Налогового кодекса позволит без решения суда отслеживать все финансовые операции граждан на основании запроса к банкам налоговых органов.

Источник: vesti.kg



