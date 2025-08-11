Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект соответствующего приказа вынесен на общественное обсуждение.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициирует временный запрет на вывоз скота. Проект соответствующего приказа вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что приказ «О введении временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз) с территории Кыргызской Республики» направлен на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизацию рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функционирования внутреннего рынка, повышение качества продукции, а также на поддержку отечественных товаропроизводителей.

Учитывая существующие риски для продовольственной безопасности и ценовой стабильности на говядину и баранину в КР, а также в целях обеспечения продовольственной безопасности государства и стабилизации рыночных цен на социально значимые продовольственные товары предлагается ввести запрет на вывоз сельскохозяйственных животных с территории республики на шесть месяцев, за исключением:

реэкспорта, транзита через КР и перемещения из одного субъекта ЕАЭС в другой по его территории;

ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из перечня сельскохозяйственных товаров, на которые вводятся ограничительные меры;

выданных разрешений юридическим и физическим лицам на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз с территории КР службой ветеринарии, развитие животноводства, пастбищ и кормов;

спортивных лошадей для участия в соревнованиях;

лошадей, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или отдельным лицам, что осуществляется на основании решений президента и/или уполномоченного органа исполнительной власти.

Запрет также обусловлен рядом факторов, повлиявших на рост цен на мясо в странах ЕАЭС по состоянию на середину 2025 года, в том числе удорожанием кормов и ветеринарных препаратов; снижением объемов импорта мяса вследствие введенных санкций; увеличением логистических затрат; ростом объемов экспорта живого скота и повышением стоимости кормов, в частности, сена — до 30 процентов.

Источник: 24.kg