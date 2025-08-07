Бакыт Торобаев провел совещания в Баткенском и Кадамжайском районах — Определены приоритеты развития до 2030 года Подробнее: www.tazabek.kg/news:2308393?f=cp

Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Төробаев провёл совещание в Баткенском районе по вопросам достижения целевых показателей Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза



Обсуждались вопросы по обеспечению среднего ежегодного реального роста ВВП на уровне не менее 8 %.



«Экономический потенциал Баткенского района основан на сельском хозяйстве, производстве и туристической отрасли. В рамках Национальной программы основной акцент будет сделан на реализацию потенциала Баткенского района. Прогресс будет оцениваться по следующим ключевым показателям: состояние инфраструктуры, уровень жизни населения и темпы экономического роста», — сообщил в своей речи Торобаев.



Как сообщает пресс-служба Кабмина, по итогам совещания даны поручения местной государственной администрации Баткенского района:



разработать План мероприятий по развитию района до 2030 года с учетом приоритетных направлений развития, изложенных в Национальной программе, и инвестиционные проекты в соответствии с векторами развития (сельское хозяйство, туризм, индустриализация, зеленая энергетика и региональный хаб);

усилить работу по привлечению инвестиций (как государственных, так и частных) в экономику района.

Также Торобаев провел совещание в Кадамжайском районе.



«Экономические возможности Кадамжайского района сконцентрированы в аграрной сфере, промышленной переработке, горнодобывающей отрасли и туризме. Важно направить усилия на реализацию инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры и формирование устойчивой региональной экономики», — отметил заместитель председателя Кабмина.

