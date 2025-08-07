Великобритания поможет Кыргызстану найти инвестиции для возобновляемой энергетики

Великобритания и Кыргызстан запустили новый проект по созданию благоприятных условий для инвестирования в возобновляемую энергетику. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в КР.

Отмечается, что энергосектор Кыргызстана сталкивается с растущими проблемами – отрасль значительно зависит от устаревших ГЭС, которые все более уязвимы к изменению климата. В результате страна сталкивается с растущим дефицитом электроэнергии, что приводит к необходимости импортировать ее из-за рубежа.

Для решения этих проблем правительство планирует диверсифицировать генерацию, в том числе путем увеличения доли возобновляемых источников энергии, как минимум до 10% к 2027 году. Обладая значительным потенциалом солнечной, ветровой и малой гидроэнергетики, а также возможностью экспорта электроэнергии в рамках проекта CASA-1000, Кыргызстан может стать одним из региональных лидеров в зеленой энергетике.

"Однако это требует инвестиций в сектор, которые сдерживаются трудностями с предоставлением государственных гарантий, поскольку финансовые последствия зачастую сложно оценить. Поэтому совместный проект правительств Великобритании и Кыргызстана поможет госорганам республики оценить фискальные последствия предоставления госгарантий и изучить снижение рисков для привлечения частных инвестиций в возобновляемую энергетику", - говорится в сообщении.

Проект реализуется Центром экспертизы по зеленым городам, инфраструктуре и энергетике (GCIE) британского Министерства иностранных дел. Планируется разработать новую методику, которая позволит властям Кыргызстана оценивать размер государственных гарантий для потенциальных инвесторов в сектор возобновляемой энергетики и прогнозировать платежные обязательства по инвестициям. Предусмотрено обучение госслужащих использованию вышеуказанной модели. Проект продлится с июля по декабрь 2025 года.

"Центр экспертизы Великобритании работает со странами для ускорения устойчивого городского развития и создания надежной инфраструктуры. Это сотрудничество является ярким примером, как британский опыт может помочь Кыргызстану в создании благоприятной среды и разработке привлекательных для инвестиций проектов в области возобновляемой энергетики", - отметил посол Великобритании в Кыргызстане Николас Боулер.

Источник: Кактус