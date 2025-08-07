В Джалал-Абаде завод начнет выпуск бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива стандарта ЕАЭС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обновление завода будет завершено к концу 2027 года.

Директор Государственного агентства по управлению государственным имуществом Тимур Малбашев и сотрудники агентства ознакомились с ходом модернизации нефтеперерабатывающего завода в Джалал-Абадской области.

Как сообщает ведомство, ход работ представили председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов и президент ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» Байгазы Матисаков.

По их информации, на сегодняшний день завершены все земляные работы, ведётся заливка фундамента, устанавливаются железные резервуары, а также осуществляется подготовка оснований для технологических блоков. Подрядная организация занимается закупкой и подготовкой необходимого оборудования. Все строительные и инженерные работы выполняются в соответствии с утверждённым графиком.

После завершения масштабной модернизации предприятие будет выпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо, соответствующее экологическим стандартам ЕАЭС классов К4 и К5.

Ожидается, что обновление завода будет завершено к концу 2027 года.

Источник: Кабар