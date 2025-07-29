Кыргызстан укрепляет статус регионального транспортного узла

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Первые результаты уже заметны

Ранее в Пекине в рамках 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам Кыргызстан представил свои приоритетные инфраструктурные проекты. Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в своем докладе подчеркнул, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан уже вступило в стадию практической реализации. По словам Торобаева, новая железная дорога обеспечит кратчайшее сухопутное сообщение между Востоком и Западом, значительно улучшив доступ стран региона к рынкам Европы и Ближнего Востока.

Вице-премьер также отметил важность развития транспортного коридора "Бедель", который соединит Кыргызстан с Китаем. На данный момент действуют временные пункты пропуска, а в перспективе планируется строительство автодороги Барскоон-Учтурфан-Аксу и обсуждение железнодорожной линии Аксу-Бедель-Балыкчы. Все эти проекты, по мнению многих экспертов, направлены на улучшение транспортной доступности и наращивание торгового взаимодействия. Как итог - товарооборот между Кыргызстаном и Китаем увеличился в восемь раз и достиг 23 миллиардов долларов.

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан - один из крупнейших инфраструктурных прорывов последних лет. Он наглядно демонстрирует, как Кыргызстан из труднодоступной горной страны постепенно превращается в важное звено евразийской логистики. В таких государствах с непростым горным ландшафтом, как Кыргызстан, создание полноценной транспортной инфраструктуры требует больших вложений и долгосрочной стратегии. Однако даже в условиях ограниченных ресурсов республика показывает впечатляющий прогресс.

Сегодня именно транспортная связанность становится ключевым драйвером устойчивого роста и региональной интеграции. Как и во времена Великого Шелкового пути, современный Кыргызстан вновь оказывается на пересечении стратегических торговых направлений Востока и Запада. Это географическое преимущество республика намерена использовать по максимуму, выстраивая свою новую экономику на базе транзитного потенциала. Правительством взят курс на модернизацию транспортных артерий, строительство новых магистралей, логистических центров и перегрузочных площадок.

Первые результаты уже заметны

С 2021 по 2024 год объём грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане увеличился более чем на 21%. Созданы десятки логистических объектов, в стране функционируют 40 торгово-логистических центров. По данным Минэкономики, количество кыргызстанцев, торгующих на международных маркетплейсах, за два года увеличилось в три раза.

Эксперты отмечают, что с развитием инфраструктуры начал активно расти и реальный сектор экономики. Вдоль новых транспортных маршрутов появляются предприятия, склады, производственные базы. Ускоряется товарооборот, растет экспортный потенциал. Кыргызстан начинает играть важную роль не только как транзитная страна, но и как поставщик продукции в страны региона и за его пределы.

"Благодаря реализации таких международных проектов, как железная дорога Китай- Кыргызстан-Узбекистан мы не только получаем доступ к внешнему финансированию, но и накапливаем уникальный опыт в управлении крупными международными проектами. И то, что интерес к этому проекту уже проявляет Таджикистан, говорит о его стратегической важности для всего региона", - говорит председатель общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

Напомним, в Тяньцзине в рамках 12-го Совещания министров транспорта стран ШОС, прошла встреча главы транспортного ведомства Таджикистана Азима Иброхима с министром транспорта Китая Лю Вэем. На переговорах обсуждались перспективы развития мультимодального коридора, проходящего через Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию и далее в Европу. В сообщении министерства подчеркивается, что на встрече был рассмотрен вопрос о содействии Китайской Народной Республики дальнейшему развитию мультимодального транспортного коридора и возможности присоединения Таджикистана к проекту железной дороги.

Источник: vb.kg