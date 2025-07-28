Кыргызстан вошел в тройку лидеров СНГ по производству макаронных изделий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Страна заняла третье место, уступив только России и Казахстану

Кыргызстан вошел в тройку лидеров СНГ по объему производства макаронных изделий, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По данным ведомства, страна заняла третье место, уступив только России и Казахстану.

Общий объём производства макарон в странах СНГ за январь составил 138 000 тонн, из которых около 3 200 тонн пришлось на долю Кыргызстана.

По данным за январь–сентябрь 2024 года, экспорт кыргызстанских макаронных изделий превысил 5,8 млн долларов США, при этом было поставлено почти 1,2 тыс. тонн продукции в Узбекистан — на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: vesti.kg



