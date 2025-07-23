О возможной засухе и дефиците кормов в Кыргызстане предупредил Минсельхоз

Бишкек, "САЯСАТ.KG". О возможной засухе и дефиците кормов в Кыргызстане предупредил Минсельхоз

В Кыргызстане в 2025 году возможно наступление засушливого периода, что может привести к дефициту кормов. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, в условиях нарастающих климатических вызовов и в целях обеспечения продовольственной безопасности страны власти активно реализуют комплекс мер по поддержке животноводства. Это направлено на повышение продуктивности хозяйств и укрепление здоровья скота.

Для фермеров уже действует ряд программ:

Бесплатная вакцинация. Государство обеспечивает фермеров бесплатными вакцинами против девяти заболеваний домашних животных.

Льготные кредиты. Доступны кредиты под 3 процента годовых на развитие племенного крупного рогатого скота.

Развитие племенного животноводства. По регионам республики распределяют семенной материал от быков-производителей, жидкий азот и более 160 единиц специализированного оборудования для искусственного осеменения.

Укрепление кормовой базы. Проводится посев семян на пастбищах, предоставляются земли из государственного фонда племенным хозяйствам для обеспечения стабильного кормового рациона.

Кроме того, министерство выступило с рекомендациями фермерам для повышения продуктивности и подготовки к засухе.

В частности, животноводам, чтобы избежать убытков и обеспечить поголовье необходимыми кормами, предложили заранее запастись недорогими, богатыми витаминами и гидропонными кормами. Это поможет поддержать продуктивность скота даже при неблагоприятных погодных условиях, отметили в ведомстве.

Источник: 24.kg