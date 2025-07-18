В 2025 году Кыргызстан импортировал 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из соседних стран было импортировано 2,05 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

По итогам 6 месяцев 2025 года, общее потребление по республике составило 10 миллиардов киловатт-часов. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, выработка электроэнергии ГЭС — 6,616 миллиарда киловатт-часов, теплоэлектроцентрали — 1,132 миллиарда киловатт-часов.

Из соседних стран было импортировано 2,05 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, произведено с частных малых ГЭС и ОАО «Чакан ГЭС» — 219,7 миллиона киловатт-часов, с солнечных электростанций — 0,141 миллиона киловатт-часов.