Государственная компания «Кыргызкомур» преобразована в ОАО

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступит в силу через 7 рабочих дней.

Кабмин утвердил преобразование государственного предприятия «Кыргызкомур», подчиненного Министерству энергетики, в Открытое акционерное общество с сохранением 100 процентов акций в собственности государства.

Решение принято в рамках государственной программы приватизации на 2023–2025 годы и направлено на повышение качества и расширение спектра услуг в угольной отрасли, а также на привлечение прямых инвестиций от стратегических инвесторов.

Уставный капитал новой компании определен в размере 10,757 миллиарда сомов. ОАО «Кыргызкомур» становится правопреемником всех прав и обязательств прежнего государственного предприятия.

Министерству энергетики поручено обеспечить государственную регистрацию нового юридического лица и регистрацию выпуска акций в уполномоченном органе.

Документ вступит в силу через 7 рабочих дней.

Источник: 24.kg