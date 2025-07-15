Госдолг Кыргызстана снизился до 36.9% ВВП — почти вдвое меньше, чем в 2020 году — Орунбеков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2024 году консолидированный бюджет составил 688.5 млрд сомов, что почти в три раза больше, чем в 2020 году.

Объем государственного долга Кыргызстана составил 36.9% от ВВП, снизившись почти вдвое по сравнению с 2020 годом, когда этот показатель достигал 67.6%. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его данным, в предыдущие периоды госдолг превышал уровень 100% ВВП (во времена Аскара Акаева), составлял до 70% при Курманбеке Бакиеве, 59% — при Розе Отунбаевой, и снова вырос до 67% при Алмазбеке Атамбаеве. Такая же динамика сохранялась в период президентства Сооронбая Жээнбекова.

«Сегодня, при Садыре Жапарове, наблюдается устойчивая тенденция снижения госдолга. Кроме того, в отличие от прежних лет, в последние годы фиксируется профицит бюджета», — заявил Орунбеков.

В 2024 году консолидированный бюджет составил 688.5 млрд сомов, что почти в три раза больше, чем в 2020 году. На 2025 год утвержден бюджет в 708.9 млрд сомов, однако, по прогнозам, его объем может превысить 1 трлн сомов, отметил глава СИП АП КР.

Вместе с тем, Кыргызстан продолжает активное обслуживание внешнего долга. В 2023 году на его погашение было направлено 53.1 млрд сомов, в 2024 — 59.9 млрд сомов. Крупнейшим кредитором остается Экспортно-импортный банк Китая — его доля составляет $1.59 млрд. Кроме того, заимствования осуществлялись у Азиатского банка развития, Всемирного банка и МВФ.

Согласно прогнозам, с 2027 года начнется пик выплат: ежегодно потребуется направлять более $500 млн на погашение ранее взятых обязательств, в первую очередь — по займам 2010-2020 годов.

По словам Дайырбека Орунбекова, в условиях роста доходов бюджета увеличены и капитальные вложения. В 2024 году по статье «Здания и сооружения» было выделено 110 млрд сомов, тогда как в 2020 году эта сумма составляла 10 млрд сомов. Средства направляются на строительство школ, детских садов, больниц, дорог и социального жилья, а также на повышение заработных плат и решение социальных задач.

Источник: economist.kg