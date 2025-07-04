В Сузаке строят завод по выпуску гипса и гипсокартона – объем инвестиций $10 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предприятие включено в список объектов, планируемых к запуску в регионе в 2025 году.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области продолжается реализация инвестиционного проекта по расширению производства гипса и гипсокартона. Об этом сообщили в полпредстве президента области.

Первый заместитель полпреда Нурлан Эрматов посетил строительную площадку ОсОО «ДиСиАй Кей Джи», расположенного в селе Достук, где возводится дополнительная производственная линия.

Проект реализуют совместно с китайской компанией Hengshui Decheng Machinery & Equipment Co., Ltd. Соглашение между сторонами было подписано в декабре прошлого года, а уже в феврале 2025 года начались строительные работы. Общий объем инвестиций составляет $10 млн.

Предприятие включено в список объектов, планируемых к запуску в регионе в 2025 году.

Источник: economist.kg