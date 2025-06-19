Счетная палата КР выявила резервы на 88.6 млрд сомов и неэффективные траты – на 29.9 млрд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отчет был рассмотрен и одобрен комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

Счетная палата представила Жогорку Кенешу отчет о результатах своей деятельности за 2024 год. Основное внимание в документе уделено анализу эффективности использования государственных средств, а также выявлению потенциальных доходов бюджета.

Ключевые показатели отчета:

88.6 млрд сомов — выявленные резервы, которые могут быть мобилизованы в доходную часть республиканского и местных бюджетов. Эти средства не считаются нарушением, но при надлежащем администрировании могут существенно пополнить казну;

— выявленные резервы, которые могут быть мобилизованы в доходную часть республиканского и местных бюджетов. Эти средства не считаются нарушением, но при надлежащем администрировании могут существенно пополнить казну; 29.9 млрд сомов — объем неэффективного и нерационального использования бюджетных и прочих финансовых ресурсов. Средства были потрачены без должной целесообразности или в условиях слабого управления;

— объем неэффективного и нерационального использования бюджетных и прочих финансовых ресурсов. Средства были потрачены без должной целесообразности или в условиях слабого управления; 1.6 тысячи процедурных нарушений — касаются несоблюдения законодательства, внутренних нормативов и положений международных соглашений.

Аудиторы подчеркивают наличие системных проблем в управлении государственными и муниципальными ресурсами. Это, по мнению Счетной палаты, требует реформирования бюджетных процессов и усиления контроля за расходованием средств.

Отчет был рассмотрен и одобрен комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.