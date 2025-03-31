Чоро Сейитов: В Кыргызстане построят 40 новых туристических объектов

Мы поставили амбициозные планы довести ВВП до 30 млрд долларов

В Кыргызстане будут построены 40 новых туристических объектов. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции КР Чоро Сейитов.

Первый замминистра экономики рассказал журналистам о проекте Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.

По его словам, одним из главных пунктов этой программы является развитие туризма. "Сектор туризма имеет большой потенциал. В каждом районе и области будут построены туристические объекты. Мы поставили амбициозные планы довести ВВП до 30 млрд долларов. Мы открыты для инвестиций и взяли курс на развитие внутренней бизнес-среды, а также региональный хаб. Хаб - это логистика, транспорт и торговля. Мы сегодня в этом направлении активно работаем. И строительство железной дороги, альтернативной дороги Север-Юг будет способствовать достижению этих целей",- рассказал он.