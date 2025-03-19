В Кыргызстане запустят производство топлива АИ 92 и АИ 95 по мировым стандартам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время идет модернизация нефтеперерабатывающего завода.

В Кыргызстане будет производиться топливо АИ 92 и АИ 95, отвечающее мировым стандартам.

По данным Госагентства по управлению государственным имуществом (ГАУГИ), чистая прибыль закрытого акционерного общества «Кыргыз Петролеум Компани» в 2024 году побила рекорды за всю историю работы компании, так компания заработала 305 миллионов 497 тысяч сомов.

Как известно, ЗАО производит три вида нефтепродуктов: бензин марки АИ 80, дизельное топливо и мазут. Мощность нефтезавода рассчитана на переработку 500 тысяч тонн сырья в год. Компания является крупнейшим предприятием Джалал-Абадской области, 100 процентов акций принадлежат «Кыргызнефтегаз».

В настоящее время идет модернизация нефтеперерабатывающего завода.

В 2024 году была проведена подготовка участка и грунта, построены фундаменты 11 резервуаров, в которых будет храниться 21 тысяча тонн нефтепродуктов. На сегодняшний день идет возведение конструкций этих резервуаров, а также строительство резервуаров для хранения газа. Кроме того, начаты работы по строительству блока по производству высококачественного бензина. Срок завершения всех работ запланирован на конец 2027 года.

Отмечается, что после завершения модернизации завод сможет производить топливо марок АИ 92 и АИ 95 и дизельное топливо в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, отвечающие мировым стандартам качества К-4 и К-5.

Обновление нефтеперерабатывающего завода проводит всемирно известная американская компания SPEC ENGINEERING INC. Строящийся по уникальной технологии завод, первый в своём роде во всей Центральной Азии. Общая сумма модернизации - 409 миллионов 923 тысяч 871,19 долларов.

200 миллионов долларов из этих средств принадлежат инвестору, а конкретнее генеральному подрядчику SPEC ENGINEERING INC., который в настоящее время реализует строительство, 109 миллионов 923 тысячи 871,19 долларов выделено государством, остальные 100 миллионов долларов предоставил «Кыргызнефтегаз».

Так, за последние 4 года полностью обновлен автопарк компании, закуплено 19 единиц новой техники - 6 микроавтобусов, 7 легковых автомобилей, кран-манипулятор и другая спецтехника для различных хозяйственных и промышленных нужд. С закупом новых автомобилей были полностью решены транспортные потребности предприятия.

Источник: Кабар