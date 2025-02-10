Экс-посол Кыргызстана в Узбекистане вошел в совет директоров "Капитал Банка"

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Муса Джаманбаев вошел в совет директоров "Капитал Банка".

Об этом сообщили в Кыргызской фондовой бирже.

Сообщается, что на внеочередном общем собрании 3 февраля акционеры "‎Капитал Банка"‎ приняли решение о внесении изменений в состав совета директоров. В состав СД банка вошел Муса Джаманбаев. Ранее он занимал пост посла Кыргызстана в Узбекистане.

Трудовую деятельность Джаманбаев начал в 2000 году секретарем-референтом службы государственного протокола Министерства иностранных дел. Работал атташе службы государственного протокола МИД, референтом протокола премьер-министра, руководителем службы протокола премьер-министра, заместителем руководителя службы международного сотрудничества и протокола аппарата правительства, экспертом отдела международных связей аппарата временного правительства, заместителем заведующего отделом международных связей и протокола, руководителем службы протокола и паспортно-визового обеспечения аппарата Жогорку Кенеша.

В 2017 году Джаманбаев был назначен заведующим сектором протокола отдела внешней политики аппарата президента, в 2021-м - руководителем службы протокола президента администрации президента.

Должность посла в Узбекистане он занимал с апреля 2022 года по октябрь 2024го.

Источник: Кактус