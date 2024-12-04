Таможенная служба увеличила собираемость таможенных платежей с импорта в 306 раз с начала года

Доходы в виде сборов за таможенное оформление выросли в 1,2 раза — до 2,3 млрд сомов.

Государственная таможенная служба увеличила собираемость таможенных платежей с ввозимой продукции в 306 раз в январе-октябре 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных Минфина.

Согласно двум отчётам министерства, сбор таможенных платежей с ввозимой продукции увеличился в 306 раз — до 9,8 млрд. Эта сумма на 9,7 млрд превышает показатели января-октября прошлого года.

Доходы в виде сборов за таможенное оформление выросли в 1,2 раза — до 2,3 млрд сомов.

Всего за десять месяцев собрано 12,9 млрд сомов в виде таможенных платежей. Эта сумма на 12 млрд превышает поступления в январе-октябре прошлого года.

Tazabek