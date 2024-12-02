Кыргызстанцы заплатили свыше 3 млрд сомов безналом за такси в 2024 году

В январе - сентябре кыргызстанцы заплатили за услуги такси в безналичной форме 3 млрд 25,2 млн сомов.

Это следует из анализа отчетности Нацбанка.

В I квартале кыргызстанцы заплатили за услуги такси таким способом 821,6 млн сомов, во II квартале - 1 млрд сомов и в III квартале - 1,1 млрд сомов. Всего было проведено 16,9 млн транзакций.

Сумма, которую кыргызстанцы заплатили за услуги такси безналичным способом, выросла на 1,2 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Напомним, всего по итогам 2023 года кыргызстанцы заплатили за услуги такси 2,6 млрд сомов в безналичной форме.

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