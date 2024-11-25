Аскар Акаев дал стратегический экономический прогноз России до 2030 года

Аскар Акаев обозначил место России в мировой экономике, отметил роль НИОКР в наукоёмких отраслях различных стран.

В Санкт-Петербурге состоялась VI международная научная конференция "Современная Россия: отраслевое развитие, технологический суверенитет и экономический рост в условиях новых вызовов", приуроченое к 80-летию Аскара Акаева, профессора МГУ, иностранного члена РАН, Почётного доктора СПбПУ. Об этом vb.kg сообщили источники из окружения Акаева.

На этом мероприятии первый президент Аскар Акаев представил доклад "О стратегии реализации новой модели экономического развития России на период до 2036 года", написанный совместно с Андреем Рудским.

Аскар Акаев обозначил место России в мировой экономике, отметил роль НИОКР в наукоёмких отраслях различных стран. Также он поделился видением практической реализации стратегии инновационно-технологического прорыва в период до 2030 года.

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