Объем денежных переводов в Кыргызстан в сентябре составил $284,8 миллиона

Объем денежных переводов в Кыргызстан в сентябре этого года составил $284,8 миллиона.

Такие данные озвучены в Национальном банке.

Уточняется, что основной поток поступлений зафиксирован из стран СНГ — $274,3 миллиона. Из государств дальнего зарубежья он составил $10,5 миллиона.

Напомним, объем денежных переводов в КР в августе 2024-го составил $293,8 миллиона.

По итогам сентября объем денежных переводов из нашей республики составил $35,6 миллиона. В страны СНГ перевели $29,1 миллиона, государства дальнего зарубежья — $6,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что из России в Кыргызстан за семь месяцев текущего года перевели более $1,5 миллиарда.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311584/