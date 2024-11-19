Афганистан — главный покупатель кыргызского бензина: за 9 месяцев экспорт вырос в 65 раз

За 9 месяцев 2024 года экспорт бензина из Кыргызстана в Афганистан увеличился в 65 раз.

Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.

По данным ведомства, в январе-сентябре Кыргызстан экспортировал в Афганистан 45,5 млн литров бензина на $20,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, это в 65 раз больше: тогда было экспортировано 700 тыс. литров на $317 тыс.

В среднем Кыргызстан экспортировал бензин в Афганистан по цене 0,5 доллара или 43 сома за литр.

Афганистан занимает 89% от общего экспорта бензина Кыргызстана, оставшиеся 11% приходятся на Узбекистан — 5,6 млн литров на $2,5 млн за 9 месяцев 2024 года.

Tazabek