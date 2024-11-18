Депутат вновь подняла вопрос несправедливости в повышении пенсий тех, кто работал всю жизнь, и тех, кто не работал

По словам Алиева, страховая часть пенсии выше у тех, кто больше отчислял.

Есть граждане, которые нигде не работали. Они раньше получали пенсию 1800-2000 сомов, но за счет повышения базовой пенсии начали получать 6900 сомов. Об этом сказала депутат Надира Нарматова («Ата-Журт Кыргызстан») 18 ноября на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджета.

«Это хорошо, что мы заботимся о пожилых людей, но появилось неравенство. Люди, которые всю жизнь работали учителями, получают почти столько же, как и те, кто никогда не работал. С одной стороны мы заботимся о тех, кто никогда не вносил вклад в бюджет, и при этом не заботимся о тех, кто всю жизнь работал на государство. Есть ли планы по искоренению этой несправедливости?» - спросила она.

Глава Социального фонда Бактияр Алиев сказал, что в последние три года пенсии хорошо поднималась: в 2022 году размер пенсий повысили на 33%, в 2023 году — на 38%, в 2024 году — на 18%.

«Этими повышениями мы смогли увеличить размер пенсий. Большинство пенсий выше 10 тыс. сомов. Осталось не так много пенсионеров, которые получали 2-3 тыс. сомов. Мы за счет госбюджета довели до 6900 сомов. Страховая часть небольшая, основная часть — это базовая часть. Базовая часть не повышается ежегодно. Ежегодно повышается только страховая часть», - объяснил он.

По словам Алиева, страховая часть пенсии выше у тех, кто больше отчислял. И их пенсия будет повышаться больше.

«Вы задаете правильный вопрос. Мы рассмотрим и внесем предложения», - сказала она.

АКИpress