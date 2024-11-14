Стоимость биткоина превысила $93 тысячи, установив новый рекорд

Напомним, накануне монета также установила рекорд, достигнув $90 тысяч.

Стоимость биткоина 13 ноября в 22.00 достигла $93 тысяч 265, обновив исторический максимум.

По данным криптобиржи Binance, это стало новым рекордом для самой известной криптовалюты.

Сегодня, 14 ноября, цена биткоина колеблется в диапазоне $89-90 тысяч, демонстрируя высокую волатильность.

Напомним, накануне монета также установила рекорд, достигнув $90 тысяч.

Ранее профильные эксперты заявляли, что, после того как биткоин достигнет отметки $80 тысяч, начнется «золотой век» альткоинов (это любая монета, кроме BTC).



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311073/