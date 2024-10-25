В рамках форума по инвестициям реализуются проекты на $186 миллионов

В форуме участвуют около 5 тысяч бизнесменов
Заместитель главы кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев рассказал, что в течение 10 лет проходит бизнес-форум, направленный на укрепление взаимодействия между предпринимателями и иностранными инвесторами. Об этом он сообщил на мероприятии в Бишкеке.
В форуме участвуют около 5 тысяч бизнесменов, в том числе представители 15 зарубежных стран.
«На основе форума около 20 проектов вышли на международный уровень. Реализуются проекты на $186 миллионов», — отметил Бакыт Торобаев.
По его словам, правительство предоставляет значительные преференции для крупных инвесторов, вкладывающих в экономику более $10 миллионов. Эти компании освобождают от уплаты НДС, налогов с продаж и на прибыль. Кроме того, государство готово предоставлять земельные участки для размещения производств.
«Мы делаем все, чтобы создать комфортные условия для инвесторов, заинтересованных в развитии нашего рынка», — подчеркнул замглавы кабмина.
Источник: 24.kg