Более 8 тонн золота экспортировал Кыргызстан с начала 2024 года

Более 8 тонн золота экспортировал Кыргызстан с начала 2024-го.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет по итогам восьми месяцев.

Согласно информации ведомства, с января по август наша страна экспортировала 8 тонн 724,6 килограмма золота на $639,6 миллиона (55 миллиардов 847,9 миллиона сомов). В первом полугодии прошлого года экспортировано 4,8 тонны золота на сумму $302 миллиона.

Основные поставки осуществлены в:

Великобританию — 5 тонн 891,1 килограмма;

Гонконг (специальный административный район КНР) — 1 тонна 848,5 килограмма;

Швейцарию — 971,5 килограмма;

ОАЭ — 13,5 килограмма.

Отметим, что 18 октября цена золота превысила $2 тысячи 700 за унцию, тем самым обновив исторический максимум. Стоимость золота на спот-рынке в мире впервые превысила $2 тысячи 700 за унцию, прибавив за неделю 2,3 процента.

Источник: 24.kg