В Кыргызстане растет нелегальное производство алкоголя – штрафы повысят до 1 млн сомов

В Кыргызстане растет нелегальное производство алкоголя – штрафы повысят до 1 млн сомов

В последнее время в Кыргызстане наблюдается рост незаконного производства и оборота спирта, алкогольной продукции, а также множество случаев изготовления и использования поддельных акцизных марок. В связи с этим планируется увеличение штрафов до 1 млн сомов.

Ужесточение наказаний предусмотрено законопроектом о внесении изменений в законодательные акты в сфере налогообложения. Большой проект изменений разработал кабмин, аргументируя тем, что изменения в Налоговый кодекс и связанные с ним законы можно вносить только один раз в год.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что рост незаконного производства и оборота спирта и алкогольной продукции указывает на высокую латентность этих правонарушений. Теневые производители скрывают доходы от незаконной предпринимательской деятельности, не уплачивают налоги, нарушают правила конкуренции и реализуют продукцию низкого качества, что создает опасность для потребителей.

Высокая доходность незаконной деятельности, связанной с производством спирта и алкогольной продукции, а также недостаточные санкции являются основной причиной роста таких правонарушений. Это приводит к значительным потерям для государственного бюджета и снижению конкурентоспособности легального рынка алкогольной продукции, сообщают в кабмине.

В связи с чем, данным законопроектом предлагается внести изменения в частности, в статье 240 УК КР предлагается увеличение суммы штрафа от 2 тысяч до 10 тысяч расчетных показателей – то есть от 200 тысяч до 1 млн сомов – с увеличением мер ответственности в виде лишения свободы от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также, вносятся изменения в КОП КР, предусматривающее увеличение штрафов в статьях 282 (на 50%), 283 (на 50%), 312 (от 150 до 170%).

Источник: Economist.kg