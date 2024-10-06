Минэкономики хочет штрафовать тех, кто платит зарплату наличными

Закон о безналичной зарплате вступил в силу с июля нынешнего года

В Министерстве экономики и коммерции предложили штрафовать юридические лица, которые выплачивают зарплату наличными. Соответствующие правки вынесены на обсуждение в парламент.

Таким образом, в ведомстве хотят дополнить уже действующий с июля нынешнего года закон о безналичной оплате. Согласно закону, выплата зарплаты производится в безналичной форме за исключением случаев непреодолимой силы, ЧП или ЧС, а также отдельных видов деятельности или на определенных территориях страны.

Сумма штрафа за выплату зарплаты наличными может составить 5 тысяч сомов.

Источник: Vesti.kg