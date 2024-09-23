Минэконом заявляет, что уровень теневой экономики снижен до 19 процентов

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов заявил, что уровень теневой экономики в 2023 году снижен до 19 процентов.

При этом, по его словам, в 2021-м уровень теневой экономики составлял 21 процент, в 2022 году — 20,2 процента.

Депутат Алишер Эрбаев спросил, откуда чиновник взял такие цифры, и напомнил, что недавно сам Чоро Сейитов говорил о 27 процентах теневой экономики. На что замминистра ответил, что точных данных на 2023-й нет, результатов анализа тоже, он озвучил только прогнозные сведения.

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