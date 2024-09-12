На кыргызско-узбекской границе возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Кара-Суу - автодорожный»

Зампредседателя кабинета министров– министр водных ресурсов, сельского хозяйства и промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия контрольно-пропускного пункта «Кара-Суу – автодорожный», расположенного на государственной границе Кыргызстана и Узбекистана.

В своем выступлении он подчеркнул, что возобновление работы пропускного пункта «Кара-Суу – автодорожный» стало возможным благодаря политической воле президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он выразил уверенность в том, что это создаст более удобные условия для граждан обоих государств.

«Ранее значительная часть граждан Кыргызстана и Узбекистана, пересекавших границу, стояли в очередях на пропускном пункте «Достук-автодорожный», открытие «Кара-Суу – автодорожный» позволит решить проблему очередей при пересечении границы. Одним из ключевых направлений в развитии сотрудничества между нашими странами является активизация работы международных пропускных пунктов и создание комфортных условий для пересечения государственной границы гражданами. Наши сегодняшние действия по открытию пропускного пункта являются важным шагом в направлении укрепления экономических, социальных и культурных связей между нашими странами, а также в увеличении туристических потоков»,- отметил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Отметим, что пропускной пункт «Кара-Суу - автодорожный»расположен на территории города Кара-Суу Ошской области КР и Андижанской области РУз. Он был временно закрыт 14 лет назад. В настоящее время он вновь открылся и соответствует всем необходимым требованиям.