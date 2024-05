Исламские облигации могут помочь в стабилизации финансового рынка Кыргызстана, - экономист

Исламские финансы, особенно рынок сукук (исламских облигаций), стали предметом большого интереса за последние двадцать лет, утверждает экономист Нургуль Акимова.

«Эти финансовые инструменты развиваются не только в мусульманских странах, но и на мировых рынках капитала. В 2023 году объем выпуска сукук значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом. Они соответствуют этическим нормам и могут помочь в эффективном распределении портфеля, особенно в периоды экономических потрясений», - говорит она.

Как рассказала экономист, сукук отличается от обычных облигаций тем, что они запрещают фиксированные процентные выплаты и операции с высоким риском. Однако, как и облигации, сукук предлагают регулярные выплаты и считаются менее рискованными, чем акции.

«Исследование, проведенное Syed Mabruk Billah, Burcu Kapar, M. Kabir Hassan, Luca Pezzo и Mustafa Raza Rabbani, показало, что экономическая неопределенность и волатильность на фондовом рынке усиливают риски на традиционном рынке облигаций. На рынках сукук наибольшее влияние оказывают изменения климата и колебания цен на золото. В долгосрочной перспективе риски на рынках облигаций и сукук постепенно снижаются. Связь между рынками сукук и обычными облигациями ниже, что предоставляет инвесторам больше возможностей для диверсификации», - добавила Н.Акимова.

Данное исследование использовало данные из 15 стран за период с 2016 по 2023 год и методы оценки рисков, чтобы понять, как экономическая и финансовая неопределенность влияет на рынки. Результаты показали, что в периоды кризисов, таких как пандемия Covid-19 и российско-украинская война, динамика связи между рынками меняется.

Выяснилось, что на краткосрочные риски больше влияют экономические и финансовые переменные, чем на долгосрочные. Например, экономическая неопределенность и волатильность на фондовом рынке увеличивают риски на рынке сукук, тогда как глобальный финансовый стресс снижает их. Это подчеркивает, что рынок сукук более чувствителен к изменениям в экономике, чем рынок облигаций.

Результаты этого исследования информативны в контексте Кыргызстана. Исламские финансовые инструменты, такие как сукук, могут стать перспективным вариантом для диверсификации портфелей и стабилизации финансового рынка страны. Введение сукук в Кыргызстане может привлечь дополнительные инвестиции и способствовать устойчивому экономическому росту, особенно в условиях глобальной финансовой нестабильности.

Примером успешного внедрения таких инструментов являются биржевые облигации Министерства финансов Кыргызской Республики с ISIN KG000A3LSC78. Эти облигации имеют срок обращения 2 года и купонный период 90 дней. Кредитный рейтинг облигаций - B, со стабильным прогнозом от АКРА по международной шкале.

Объем рынка государственных облигаций Кыргызстана

На данный момент объем рынка государственных облигаций Кыргызстана составляет 1,5536 млрд долларов США на 30 апреля 2024 года, что немного выше предыдущего значения в 1,5523 млрд долларов США на 31 марта 2024 года.

