"Стать дерзкой страной, выйти в стратосферу". Акылбек Жапаров изложил видение развития КР

Он отметил, что объем ВВП республики вырос вдвое по сравнению с 2019 годом и достиг 1 трлн 228 млрд в 2023 году.

Сегодня, 23 мая, глава кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на очередном Бишкекском международном финансовом форуме, заявил, что коммерческие банки через свою работу видят развитие финансового и экономического секторов в Кыргызстане.

По мнению главы кабмина, экономика Кыргызстана уже вышла на траекторию устойчивого роста - открываются не только новые предприятия, а целые отрасли и направления, растут обороты внешней торговли.

"На днях произошло обновление оценки со стороны рейтингового агентства Moody's, когда оно изменило прогноз по кредитным рейтингам правительства КР на стабильный с негативного. Теперь надо добивать оценки B2. Но для этого нам надо всем интенсивно работать по повышению узнаваемости нашей страны и привлекательности рынка", - заявил Жапаров.

Он отметил, что объем ВВП республики вырос вдвое по сравнению с 2019 годом и достиг 1 трлн 228 млрд в 2023 году.

Темп роста ВВП в среднем составляет не менее 7%. Капитализация банков выросла с 42 млрд в 2019 году до 104 млрд к концу 2023-го. Чистая прибыль выросла с 2,9 млрд до 24 млрд. Кредитный портфель также увеличился в два раза до 257 млрд сомов.

Глава кабмина напомнил, что, по данным Всемирного банка, Кыргызстан вышел из категории стран с низким доходом.

"Наша страна богата и человеческим капиталом, и природными ресурсами. У нас богатая земля! Нам сейчас важно стать умной и дерзкой страной! Государство уже взяло на себя роль ведущей силы в экономике. Мы уже не только "ночной сторож". Мы больше не будем скромничать и уповать на "невидимую руку", - высказался Жапаров.

По его мнению, государственные банки будут играть роль мощного локомотива экономики, но только на первых порах.

Период госкапитализма будет ограничен во времени, чтобы в стране появился сильный бизнес-сектор.

Жапаров также отметил, что кабмин активно готовится к выводу местных ведущих корпораций на международные биржи. И коснулся будущего удвоения экономики в долларовом выражении.

"У нас будут минимум 5-6 крупных национальных банковских групп, среди них, возможно, 2-3 - особо крупных, уже регионального масштаба, хорошо интегрированных в международный рынок. Мы очень рассчитываем на наш банковский сектор", - обратился премьер к банковскому сектору.

Для достижения тех темпов роста экономики, которые должны вывести нашу ракету вначале на низкую орбиту в 30 миллиардов, а затем и в стратосферу - в 200 млрд к 2050 году, у нас должен быть высокоразвитый, гибкий и умный финансово-банковский сектор.



URL: https://kaktus.media/501869