Акылбек Жапаров призвал объединить банкоматы в Кыргызстане в одну сеть

Он, в частности, напомнил об успешном внедрении QR-кодов и платежей по ним.

Кабмин намерен и далее развивать центр обработки данных, а Нацбанк вместе с банковским сектором работает над его дальнейшим расширением. Об этом сегодня, 23 мая, заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на Бишкекском международном финансовом форуме.

Он, в частности, напомнил об успешном внедрении QR-кодов и платежей по ним.

"Но уже два года правительство не может добиться от наших банков сокращения банковской комиссии по переводам. Эта проблема всегда была, и она нам мешала. Но сегодня, когда мы работаем по переводу большинства платежей на безналичную основу, вы не можете от нас ожидать пассивной позиции. Я несколько раз обращался и к Нацбанку, и поручал вопрос Минэкономики.

Поэтому пришло, наверное, время для нас изучить и перенять опыт других стран по законодательному регулированию взимания комиссионного сбора за межбанковские переводы", - высказался глава кабмина.

Он также добавил, что банкам пора перестать тратить большие ресурсы на установку своих банкоматов - это занимает много времени и средств.

Мы предлагаем всем коммерческим банкам объединиться и создать единую структуру банкоматов.

Кроме этого, по словам Жапарова, кабмин будет настаивать на ускорении темпов снижения учетной ставки НБ КР, поскольку "показатели инфляции позволяют быть достаточно уверенными в своей позиции". "Решать им, но надо понимать, что мы все заинтересованы в росте экономической активности. Кабмин намерен расширять практику предоставления госгарантии под проекты, которые будут иметь статус национальных", - заявил он.

Мы боремся с бедностью, а не с богатыми. Очень важно, чтобы мы никого не оставили позади.



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