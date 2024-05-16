Нацстатком: Оборот оптовой и розничной торговли с начала года составил 265,8 млрд сомов

Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Общий объем оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов в январе-апреле 2024 года составил 265,8 млрд сомов, что на 20,7% больше уровня 2023 года. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем-апрелем 2023 года обеспечено, в основном, ростом объемов оптовой (на 36,1%) и розничной (на 10,5%) торговли.

Tazabek