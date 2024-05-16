Упрощено применение ЭТТН

Бишкек, "Саясат.kg". Отметим, что до 1 июля 2024 года все субъекты могут привести остатки товаров в системе ЭТТН в соответствие с реальными данными.

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 апреля 2024 года вводится ряд новых изменений и упрощений по применению электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН).

В частности, субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие розничную продажу, включая тех, кто работает на рынках и мини-рынках, освобождены от необходимости оприходования остатков товаров и их списания. Им достаточно лишь зарегистрироваться в системе ЭТТН.

Также предприниматели, работающие в сфере швейного и текстильного производства, до 1 января 2027 года освобождены от оформления ЭТТН при экспорте своей продукции, а также от учета сырья для производства товаров.

Кроме того, крестьянские (фермерские) хозяйства освобождены от применения ЭТТН при реализации собственной сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что до 1 июля 2024 года все субъекты могут привести остатки товаров в системе ЭТТН в соответствие с реальными данными.

Подробную информацию об изменениях в применении ЭТТН можно получить по номеру 116 и в местных налоговых органах.

