Меньше мяса и сыра: сколько и чего можно купить на зарплату в Бишкеке

На конец 2023 года самая низкая номинальная средняя заработная плата в ЕАЭС сложилась в Бишкеке, в пересчете на валюту она составила $456, или 40 тысяч 61 сом.

Москва больше не самый дорогой город стран — членов Евразийского экономического союза. Это место занял Ереван. Стоимость продовольственных товаров там, оказалась на порядок выше, чем в других столицах союза. При этом Бишкек в этом продуктовом рэнкинге, несмотря на скромность средних зарплат, также расположился далеко не на последней строчке. По стоимости некоторых продуктов он опережает даже Москву (вторую самую дорогую столицу ЕАЭС).

На конец 2023 года самая низкая номинальная средняя заработная плата в ЕАЭС сложилась в Бишкеке, в пересчете на валюту она составила $456, или 40 тысяч 61 сом. Для сравнения в Ереване зарплата $781, в Минске — $863, а в Астане и Москве — $1 тысячу 14 и $1 тысячу 611 соответственно.

Причем размер средней оплаты труда в столицах обычно это один из лучших показателей. Как правило, он превышает средний оклад по всей стране.

Конечно, сам размер заработной платы мало что говорит, скорее, важно, что на эти деньги можно купить. Может быть, что даже при небольших окладах люди могут позволить себе все необходимые продукты из-за их относительно невысокой стоимости. Ярким примером выступает Минск, где при средней зарплате в $863 (что ниже, чем в Астане на 14.89%, или почти в два раза — чем в Москве) могут позволить себе больше говядины, чем москвичи и больше мяса птицы, чем астанчане, а также больше ряда других продуктов. Это напрямую связано с более низкой ценой продуктов питания.

Если смотреть на стоимость отдельных продовольственных товаров, то видно, что Москва больше не является самой дорогой столицей в ЕАЭС. За исключением трех позиций, вареной колбасы первого сорта, твердых сыров и огурцов, в российской столице продукты гораздо дешевле, чем в Ереване.

Стоит сказать, что армянский город по итогам февраля выделился среди других столиц ЕАЭС самыми высокими ценами на продовольствие. Если Минск показал самые низкие цены в союзе, то в Ереване почти все продукты оказались дороже.

Россия, в частности Москва, потеряла звание самой дорогой столицы в ЕАЭС, по мнению аналитиков, из-за ослабления национальной валюты. Причем это не только сказалось на снижение цен на продовольствие в российских городах, но и стало сдерживающим фактором для других стран союза.

«В 2023 году ослабление рубля оказало поддержку экспорту товаров из России в страны Центральной Азии и Кавказа, а также способствовало сдерживанию роста цен на продукты питания в этих регионах. Согласно последним данным, самое значительное падение стоимости национальной валюты в 2023 году зафиксировано у российского рубля. Он обесценился к доллару США на 27.5%. Этот процесс стимулировал импорт товаров в Центральную Азию, снизив стоимость товаров и услуг из РФ для других стран», — пишут эксперты INFOLine.

Бишкек тоже отличился, несмотря на самые низкие в ЕАЭС средние зарплаты, цены на некоторые продукты в нашей столице оказались выше, чем в Москве и Астане, а твердые сыры и огурцы даже дороже, чем в Ереване.

Стоимость продуктов и размер зарплаты напрямую влияют на нашу покупательскую способность. В связи с чем кыргызстанцы могут позволить себе на средний оклад гораздо меньше, чем партнеры по ЕАЭС. «Акчабар» уже писал, сколько трудоустроенный житель Кыргызстана может купить мяса — оказалось, значительно меньше, чем соседи. Но такое положение не только с мясом. Так, бишкекчане могут позволить себе купить почти в шесть раз меньше мяса птицы и свеклы, чем москвичи, или, например, 2.5 раза меньше капусты и моркови, чем жители Астаны, в 3.5 раза меньше макарон, чем жители Минска и 1.5 раза меньше твердого сыра, чем ереванцы.

Акчабар