Назван размер средней зарплаты в Кыргызстане

Средняя номинальная зарплата в Кыргызстане в январе - марте 2024 года составила 34 046 сомов.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацстаткома Назира Керималиева.

Отмечается, что средний размер заработной платы увеличился на 11% относительно января - апреля 2023 года.

Значительное повышение доходов наблюдалось в сферах прочей обслуживающей деятельности - на 41,7%; оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - на 39,4%.

Также зарплаты выросли в секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья - на 32,8%; строительства - на 32,6%; добычи полезных ископаемых - на 26%; профессиональной, научной и технической деятельности - на 22,8%; операций с недвижимым имуществом - на 22%; транспортной деятельности и хранения грузов - на 21,4%.

Напомним, на данный момент зарплаты в Кыргызстане остаются самыми низкими среди стран - участниц Евразийского экономического союза.



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