Нацбанк купил более $17 млн на рынке

Национальный банк КР провел очередную интервенцию по покупке долларов на валютном рынке.

Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Всего приобретено $11 млн с расчетами на дату заключения сделки и $6,7 млн - с расчетами, отличными от даты сделки.

Это шестая валютная интервенция с начала 2024 года. Суммарно за этот период Нацбанк изъял с рынка $113 млн 350 тыс.

Ранее регулятор заявлял о стабильности на валютном рынке, но тем не менее продолжил скупать валюту. Стоимость доллара за последнее время немного снизилась.

По итогам 2023 года Нацбанк провел 14 интервенций по продаже американской валюты на общую сумму $655,7 млн. Как отмечает регулятор, интервенции необходимы для сглаживания резких скачков курса национальной валюты.



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