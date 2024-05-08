Доходы госбюджета от регистрации автомобилей выросли на 84% в первом квартале

Доходы госбюджета от регистрации автомобилей выросли на 84% в первом квартале 2024 года, следует из ежемесячных отчётов Минфина.

Объем сборов за регистрацию автомототранспортных средств в январе-марте составил 438,7 млн сомов.

По итогам первого квартала предыдущего года в бюджет поступило 238,7 млн сомов.

При регистрации автомобильных средств взимается сбор в размере 5%, при перегистрации в размере 0,3% от стоимости, установленной по тарифной сетке.

По итогам полного 2023 года госбюджет получил 2,3 млрд сомов в виде сборов за регистрацию автомототранспортных средств.

Tazabek