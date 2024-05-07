Продовольственная инфляция выше 5% наблюдается в большинстве стран с уровнем дохода ниже среднего, - статистика

В реальном выражении инфляция цен на продовольствие превысила общую инфляцию в 48,8% из 166 стран, по которым имеются данные

Инфляция внутренних цен на продовольствие в мире остается высокой. Об этом сообщается в публикации Всемирного банка (Апрель, 2024).

По данным организации на конец апреля, инфляция выше 5% наблюдается:

- в 57,1% стран с низким уровнем дохода,

- в 63,8% стран с уровнем дохода ниже среднего,

- в 33% стран с уровнем дохода выше среднего,

- в 12,7% стран с высоким уровнем дохода.

«В реальном выражении инфляция цен на продовольствие превысила общую инфляцию в 48,8% из 166 стран, по которым имеются данные», - сообщают во Всемирном банке.

Tazabek