ЕБРР выразил готовность поддержать госпроекты в Кыргызстане

Председатель кабмина Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Глава кабмина обозначил приоритетные направления национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года, предложив развитие сотрудничества в области водных ресурсов, горнорудной отрасли, агропромышленности, транспорта, легкой промышленности и строительства.

"Всем этим направлениям нужна поддержка международных партнеров по развитию. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности разработало 100 проектов на государственном уровне. Необходима поддержка для решения вопросов, особенно в области водных ресурсов", - сказал Жапаров.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо заявила, что Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать государственные проекты, направленные на улучшение государственного управления.



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