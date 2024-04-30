В КР значительно снизилось количество выданных патентов — с чем это связано

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдано меньше на 133,7 тысячи патентов.

С начала года в онлайн-режиме выдано 215 тысяч 430 электронных патентов (532 миллиона сомов), сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы КР.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдано меньше на 133,7 тысячи патентов. Снизился и объем поступлений — на 248,8 миллиона сомов.

"Снижение количества выданных патентов объясняется переходом предпринимателей, занимавшихся торговлей по патенту, на другие налоговые режимы. Напомним, с 1 июля 2024 года прекращается выдача патента в сфере торговой деятельности", — говорится в сообщении.

Для получения и продления электронного патента не нужно посещать налоговые органы. Достаточно иметь доступ к "личному кабинету" на сайте cabinet.salyk.kg. Также можно оформить и оплатить электронный патент через другие цифровые платформы (коммерческие банки, операторы мобильной связи и прочее), напоминает ГНС.

Sputnik