Патентная система уплаты налога позволяет скрывать реальные суммы выручки, - ГНС

До 1 июля 2024 года субъекты, осуществляющие торговую деятельность на основе патента, должны перейти на другой налоговый режим.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В ГНС сообщили, что на сегодняшний день сумма налога на основе патента установлена вне зависимости от объема выручки налогоплательщика, то есть данный метод уплаты налога предусмотрен для субъектов малого бизнеса, а фактически, как показывает практика, данным методом уплаты налога применяются и субъектами среднего, а в отдельных случаях крупного бизнеса, так как субъекты патентщики освобождены от ведения учета, что на руки последним субъектам.

«Патентная система уплаты налога позволяет налогоплательщику скрывать реальные суммы выручки и соответственно возникает вопрос полноты налогообложения доходов среднего и крупного бизнеса. Действующая система уплаты налога на основе патента нарушает принцип справедливости налогообложения, то есть субъекты среднего и крупного бизнеса получают доходы, в разы превышающее сумму дохода, от которого была исчислена сумма стоимости патента для субъектов малого бизнеса», - говорится в сообщении.

Согласно нормам налогового законодательства оборот объема выручки у субъекта, уплачивающее налог на основе патента не должен превышать 8 млн сомов за 12 месяцев следующих подряд. Однако, отдельные субъекты среднего и крупного бизнеса, не смотря на неоднократное превышение пороговой суммы в 8 млн сомов продолжают осуществлять деятельность на основе патента, что в последствии влечет за собой не полноту уплаты налога в доходную часть государственного бюджета.

При этом необходимо отметить, что с 1 июля 2024 года прекращается выдача патента только в сфере торговой деятельности, а виды деятельности в сфере оказания услуг остаются на патентной системе.

На сегодняшний день, субъекты, осуществляющие торговую деятельность переходят на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога, где соблюдается принцип справедливости налогообложения и уплата налогов осуществляется от фактически полученной суммы выручки налогоплательщиком, которая определяется и фиксируется путем применения ККМ.

На территории Кыргызской Республики субъекты осуществляющие торговую деятельность имеют право работать на основе единого налога по следующим ставкам:

Для индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров до 15 млн сомов – ставка налога составляет 0%, при этом освобождаются:

- от уплаты налога;

- предоставления отчета.

Для получения освобождения индивидуальный предприниматель должен соблюдать следующие условия:

– обязательно использовать ККМ;

– не осуществлять экспортно-импортные операции;

– не привлекать более 2-х наемных работников

– соблюдать требования по уплате страховых взносов.

Для субъектов торговой деятельности с годовым объемом выручки:

а) до 30 млн сомов – ставка 0,5%;

б) от 30 млн до 50 млн сомов – ставка 1%.

Исключение составляют импортеры, экспортеры, дистрибьюторы и субъекты, реализующие горюче-смазочные материалы (за исключением реализации масла смазочные и масла прочие под кодами ТНВЭД 2710197100-2710199800), лекарственные средства и медицинские изделия. Также обязательно должны использовать ККМ при расчете с населением.

Предприниматели на рынках и мини-рынках, имеют право осуществлять свою деятельность на основе единого налога по ставке 0,1% (применяется только к торговой деятельности на рынках и мини-рынках, определенных Кабинетом Министров КР).

Для этого необходимо соблюсти следующие требования:

– чтобы размер выручки не превышал 100 млн сомов за последние 12 месяцев подряд;

– обязательное использование ККМ, ЭСФ и ЭТТН;

– отсутствие деятельности по производству товаров;

– отсутствие реализации алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных средств, медицинских изделий и ювелирных изделий из драгоценных металлов;

– отсутствие экспортно-импортных операций.

Для субъектов торговой деятельности, не подпадающих под вышеуказанные пункты, ставки составляют:

– 4% – в наличной форме;

– 2% – в безналичной форме;

– 4% – в адрес обезличенного субъекта.

На сегодняшний день, налоговая служба реализовала в личном кабинете формирования автоматического отчета по единому налогу, где налогоплательщик подтверждает свою выручку, после чего отчет отправляется в ГНС.

Для ТРК «Дордой» и «Тураталы эл базары – Кара-Суу» предусмотрен налог на деятельность в зоне торговли с особым режимом (в соответствии с законодательством КР о стратегических объектах), где субъекты, осуществляющие торговую деятельность освобождаются от применения ККМ, ЭТТН и ЭСФ на территории зоны торговли с особым режимом.

Налог устанавливается на одно торговое место и исчисляется от заявленного самим субъектом предпринимательства объема выручки, планируемого к получению за текущий календарный год. Кроме того, субъекты, осуществляющие торговую деятельность в зоне торговли с особым режимом освобождаются от предоставления отчета.

По состоянию на 23 апреля 2024 года на территории Кыргызской Республики около 41 тыс. 832 субъекта, осуществляют торговую деятельность на рынках и мини-рынках, из них:

- 13 тыс. 260 субъектов, осуществляют деятельность в зоне торговли с особым режимом, из которых 7 тыс. 592 подали заявление и перешли на налог в зоне торговли с особым режимом, что составляет 57% общего количества налогоплательщиков.

По остальным 5 тыс. 668 субъектам, территориальными органами налоговой службы проводится разъяснительная работа по переходу на режим уплаты налога в зоне торговли с особым режимом.

- 28 тыс. 572 субъекта, осуществляют деятельность на других рынках и мини-рынках, из которых 15 тыс. 528 подали заявление и перешли на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога, что составляет 55% общего количества налогоплательщиков.

По остальным 10 тыс. 888 субъектам, территориальными органами налоговой службы проводится разъяснительная работа по переходу на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога.

tazabek.kg